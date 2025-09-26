Стали известны случаи взыскания приставами Подмосковья долгов по алиментам и штрафам

Так, подмосковные приставы взыскали административный штраф с коллекторов за психологическое давление на должника

Главное управление ФССП России по Московской области назначило административный штраф в 120 тыс. рублей профессиональной коллекторской организации. Поводом для штрафа стала жалоба жителя Химок, которому коллекторы угрожали уголовным преследованием, применяя психологическое давление для возврата долга.

Важно отметить, что данная организация уже имела опыт административных наказаний за аналогичные нарушения в других регионах России, что стало отягчающим обстоятельством для нее. Общая сумма ранее уплаченных штрафов составила 150 тыс. рублей.

На основании выявленных фактов судебные приставы оштрафовали организацию на 120 тысяч рублей по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ о нарушении законодательства о коллекторской деятельности.

Миллионный долг по алиментам погашен земельным участком в Подмосковье

В Серпухове должник с 2020 года уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына. Несмотря на арест банковских счетов, ограничение на выезд за границу, одно административное и два уголовных дела, мужчина не выполнял свои обязательства. У него не было никакого имущества, которое можно было бы арестовать.

Лишь после отбывания второго уголовного наказания в виде исправительных работ, он официально трудоустроился, и начал платить алименты. Позже должник обзавелся земельным участком, который приставы передали на принудительную реализацию. Ни на первых, ни на повторных торгах землю продать не удалось. В результате судебный пристав вынес постановление о передаче участка взыскательнице для погашения более 1 141 000 рублей задолженности по алиментам.

3,6 млн рублей задолженности по алиментам взыскали судебные приставы с жителя Подмосковья, возбудив в отношении него уголовное дело

Житель Наро-Фоминска должен был выплачивать алименты на двоих детей, а до достижения ими 3 лет — дополнительно выплачивать алименты на содержание бывшей супруги. Свои обязательства должник не исполнял, а лишь производил выплаты от случая к случаю и несоизмеримо малыми суммами.

Судебные приставы арестовали деньги на банковских счетах, ввели запрет на выезд за пределы страны и на регистрационные действия с автомобилем, должника также ограничили в праве управления транспортными средствами. К мерам добавилось административное наказание в виде обязательных работ, но к погашению задолженности мужчина так и не приступил.

Решающим фактором стало возбуждение уголовного дела, после которого должник произвел полную оплату своих обязательств. Теперь контроль за уплатой текущих алиментов продолжает находиться под вниманием судебных приставов.

Подмосковная бизнес-леди погасила 11,3 млн рублей налоговой задолженности после применения принудительных мер

Женщина не платила налоги на принадлежащие ей 2 земельных участка и 7 торговых павильонов, в результате чего образовалась крупная задолженность. Приставы из Одинцовского районного отдела арестовали банковские счета должницы и вынесли запрет на выезд за границу.

Также во исполнение судебного решения приставы начали принудительно реализовывать недвижимое имущество должницы. Но, как только женщина получила уведомление об этом, она одномоментно уплатила всю сумму задолженности по налогам в размере 11 млн 258 тыс. рублей.

