Для посадки черешни не подходят торфяные и песчаные почвы

Еще несколько тысяч лет назад черешня выращивалась только в садах на территории Малой Азии и Средиземноморья, а позднее распространилась по всей Европе, став популярным лакомством как среди аристократии, так и простых людей. Как правильно сажать черешню, чтобы получить богатый урожай, рассказала Общественная Служба Новостей .

Черешня предпочитает плодородные, хорошо дренированные почвы с нейтральным или слегка щелочным pH (6,5–7,5). Глинистые, песчаные и торфяные почвы не подходят для выращивания этой культуры, отмечают эксперты.

Если почва слишком тяжелая или легкая, ее необходимо улучшить. Так, глинистые почвы следует смешать с песком, а песчаные — с глиной. Также перед посадкой в грунт рекомендуется внести органические удобрения, например, компост или перепревший навоз.

Специалисты советуют выкапывать ямы глубиной около 70 см и шириной 80–100 см, расстояние между которыми должно быть не менее 3–4 метров. На дно ям нужно положить дренажный слой из щебня или гравия толщиной 10–15 см.

Затем следует смешать верхний слой почвы с органическими и минеральными удобрениями и заполнить посадочные ямы наполовину. После этого аккуратно разместить саженец, расправив его корни, и засыпать оставшейся почвенной смесью.

Важно, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы или чуть выше. Посадку необходимо обильно полить, а затем замульчировать почву слоем торфа или компоста толщиной 5–7 сантиметров.