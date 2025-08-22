Стали известны самые востребованные услуги в преддверии 1 сентября

«Авито Услуги»: спрос на фото- и видеосъемку перед 1 сентября вырос на 74%

В пресс-службе «Авито Услуги» рассказали, что в России в августе 2025 года по сравнению с июлем спрос на фото- и видеосъемку вырос на 74%.

«Перед началом учебного сезона люди все активнее готовятся сохранить воспоминания о первых школьных моментах своих детей. Особенно востребованы портретные фотосессии — рост почти в четыре раза, и семейные фотосессии, которыми стали интересоваться в два раза чаще», — рассказали в ведомстве в эфире радио Sputnik.

Также многие педагоги и родители в честь начала учебного года хотят сделать пространства наиболее торжественными. В связи с этим спрос на оформление зала вырос почти на 60%.

Согласно данным «Авито Услуги», востребованность оформления воздушными шарами выросла на 14%. Среди декоративных элементов в виде объемных букв и цифр наблюдается рост спроса на 18%. Не отстают и услуги по оформлению фотозон, отмечается, что интерес среди потребителей увеличился на 13%. Между тем и услуги флористов стали популярнее на 17%.