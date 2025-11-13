Названы победители премии «Выбор потребителей — 2025», в рамках которой 2009 года ежегодно выявляются наиболее надежные компании, пользующиеся доверием у покупателей.

Каждый каждый год анализируется свыше 500 заявок, а число участников превышает 150 компаний, представляющих разные сектора потребительского рынка.

В номинации «Сеть АЗС года» победу одержала сеть автозаправочных станций «Газпромнефть». Эксперты отметили системное развитие цифровых сервисов и клиентоцентричный подход компании.

Сеть АЗС также вошла в число победителей в номинации «Доверие клиента».

Жюри выбирает организации, вносящие весомый вклад в развитие обслуживания клиентов и улучшение качества выпускаемых товаров, основываясь на экспертной оценке, исследовании рынка и анализе отзывов автомобилистов.

«Лидерство в премии — это подтверждение того, что мы точно реагируем на меняющиеся ожидания автомобилистов: им важны скорость и персонализированный сервис, поддерживаемые современными цифровыми решениями. Поэтому мы развиваем станции как пространство, где технологии дополняют человеческое участие. Наша цель — чтобы на любой АЗС, в любой точке страны нашим гостям было комфортно», — отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» Олег Кузьменков.