Стали известны победители премии в сфере товаров для детей «Золотой медвежонок»

В рамках проработки вопроса об обеспечении контроля за качеством и безопасностью продукции для детей — в рамках нацпремии «Золотой медвежонок» — экспертный совет из ведущих российских вузов, научных школ и образовательных организаций, а также отраслевых экспертов-практиков оценил лучшие достижения российских производителей в сфере товаров и услуг для детей по итогам прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Федерального собрания РФ Комитет совета Федерации по науке, образованию и культуре.

В 14 сезоне на соискание премии было представлено около 200 наименований товаров и услуг для детей. С победителями можно ознакомиться в приложении и на официальном сайте премии www.kidsaward.ru.

Так, были оценены товары и услуги ООО «Мальчонки и девчонки» и ООО «Нанопарк» из Волгоградской области; ООО «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» — из Калужской области; ООО «БРЕНД-КЛУБ» — из Кемеровской области, ОАО «Весна» — из Кировской области; ООО «ППО „Орбита“ — из Костромской области; ООО „Адвентер“ — из Ленинградской области.

От Москвы товары и услуги 57 организаций были оценены по достоинству, среди них АО «Планета увлечений», ООО «БиоМикроГели», ООО «ЖУЖУ ТОЙС», ООО «Джиэсэс Косметикс», ООО «Парк аттракционов ВДНХ», ООО «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ», ООО «МАРМЕЛАД МЕДИА» и др.

Свои товары также представили и подмосковные производители, такие как ООО «Эксмо», ООО «ЭЙФОРД» и т. д.