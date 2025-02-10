Стали известны основные тренды финтех-отрасли в текущем году

Согласно исследованию Ассоциации ФинТех, одними из ключевых трендов финансового сектора в этом году станут довериецентричность и рост роли ИИ в бизнес-процессах игроков рынка, рассказала член Совета директоров, заместитель гендиректора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК, председатель Комитета развития цифровых финансовых продуктов и сервисов Ассоциации ФинТех Ольга Сорокина в рамках конференции «Ассоциация ФинТех: тренды 2025. Комплекс бизнес-, технологических и финтех-трендов, которые формируют российский рынок».

Согласно исследованию, довериецентричность стала главным бизнес-трендом 2025 года. Последние десятилетия страховой сектор консолидировался, и сегодня крупнейшие игроки активно инвестируют в повышение лояльности и доверия клиентов.

Страховой Дом ВСК стремится к тому, чтобы стать компанией осознанного выбора для клиентов.

«Суть довериецентричности заключается в том, что сначала компания предоставляет пользователю удобную услугу, воспользовавшись которой он становится ее постоянным клиентом. Так. в планах ВСК масштабировать Цифровую клинику, сделав ряд функций сервиса доступными для всех страхователей. Уже с марта любой клиент компании сможет задать вопрос медицинскому советнику в чат и получить предварительную бесплатную консультацию. С одной стороны, такая стратегия несет определенные затраты (ведь страховщик оплачивает консультацию советника), но с другой — повышается лояльность потребителя и вероятность того, что он станет постоянным клиентом компании», — считает Сорокина.

Неотъемлемым инструментом формирования довериецентричности являются цифровые технологии, в частности модель «ИИ-плюс». ИИ как технология трансформирует бизнес-модели компаний. Помимо того, что ИИ внедряется в ключевые функциональные процессы, уже сейчас появляются компании, в которых ИИ является основой бизнес-модели. Компании, которые строят свой ИТ-фундамент на технологиях «ИИ-плюс», генерируют базовую выгоду именно на основе этой технологии. В страховой отрасли на базе искусственного интеллекта уже функционируют все базовые для цифровизации процессы — урегулирование убытков, продажи, андеррайтинг.

В числе финтех-трендов Ольга Сорокина также отметила масштабирование Open Data, подчеркнув, что это локомотив цифровизации в стране. Страховой Дом ВСК первым в индустрии принял участие в пилоте Open API на площадке Ассоциации ФинТех. Благодаря реализации проекта урегулирование страховых случаев в компании значительно ускорилось и также улучшились показатели по борьбе с мошенничеством.

«На данный момент мы находимся на финальном этапе формирования ИИ стратегии. Уже сейчас в ВСК доля проникновения искусственного интеллекта в бизнес-процессы составляет 11%. Мы регулярно оцениваем бизнес-эффект от применения ИИ в нашей компании, у нас есть серьезный потенциал для дальнейшего развития передовых цифровых сервисов», — заключила Сорокина.