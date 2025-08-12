Стали известны округа-лидеры Подмосковья по объектам на торгах за неделю

С 4 по 8 августа в Московской области на земельно-имущественные торги выставили 188 объектов. Наибольшее количество лотов за неделю было выставлено на торги в округах: Ступино, Щелково, Талдомский . Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в округе Ступино — более 120 лотов, в округе Щелково — более 60 лотов, а в Талдомском округе — более 30 лотов.

Так, например, в городском округе Ступино выставлен на торги земельный участок в аренду для индивидуального жилищного строительства площадью 18,68 соток, расположенный в деревне Чирково. Начальная цена на торгах составляет — 71 571,48 рублей в год.

С начала года победителям аукционов уже были переданы:

в округе Ступино в аренду 101 земельный участок, в собственность — 44 земельных участка;

в округе Щелково в аренду 18 земельных участков, в собственность — 17 земельных участков;

в Талдомском округе в аренду сдали 72 земельных участка, в собственность — 3 земельных участка.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.