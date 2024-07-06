Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» планировался до присоединения Крымского полуострова к России в 2014 году, сообщает Газета.ru .

Как пишет немецкая газета Welt am Sonntag, у следователей нет доказательств причастности Киева к взрывам газопроводов. По словам экс-главы немецкой разведки (BND) Герхарда Шиндлера, причастность украинской группировки к диверсии не означает, что заказчиком были власти Украины.

Из материала следует, что в прошлом году польская разведка передала BND данные о лицах, которые могут иметь отношение к диверсии и предположительно «связаны с Москвой». Речь идет о членах экипажа яхты «Андромеда». Из-за российского гражданства судна польская сторона решила, что за подрывом стоит Москва.

Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла 26 сентября 2022 года. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал о масштабных последствиях взрывах и не смог оценить сроки ремонта. Россия инициировала дело об акте международного терроризма.