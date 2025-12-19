С 1 сентября 2026 года Московский городской педагогический университет (МГПУ) прекратит прием абитуриентов и обучение по направлениям, не имеющим отношения к педагогике. RT провел анализ этого решения.

Данная мера коснется менее 9% от общего числа студентов университета. Не будет осуществляться набор на непрофильные специальности, такие как: актерское мастерство, дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, юриспруденция, муниципальное управление, социология и физическая культура. Эти направления не получили должного развития (например, на социологическом направлении обучаются всего 16 человек, а на направлениях дизайна — около 20), и теперь университет сможет уделить больше внимания качественной подготовке именно педагогических кадров.

Во-вторых, МГПУ организует процедуру перевода студентов в ведущие профильные вузы-партнеры, среди которых РГГУ, РАНХиГС и Московский государственный университет спорта и туризма (МГУСиТ).

Согласно информации, полученной RT, университет предоставит гарантии студентам при переводе, включая возможность перевода целыми группами, сохранение текущих образовательных программ, прежних условий и стоимости обучения (в случаях, когда стоимость обучения в вузе-партнере выше, разница будет компенсироваться за счет городского бюджета). Сообщается также, что не потребуется сдавать дополнительные вступительные экзамены, и сохранится право на отсрочку от армии.

Telegram-канал RT приводит слова Евгения Машарова, члена комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, который подчеркнул, что государство ставит задачу подготовки педагогических кадров, и вузы должны ее выполнять. Интеллектуальное развитие общества и безопасность страны напрямую зависят от качества и количества будущих учителей.

«Провал 1990-х годов, когда учителей жизнь заставила идти работать на рынок, повлиял и на высшее образование, педагогические вузы стали закрываться или перепрофилироваться. Нам нужны молодые специалисты в школах, детских садах и колледжах. Решение по МГПУ правильное, мои родители были учителями, я знаю, что учительский дух воспитывается и проносится с человеком всю его жизнь», — отметил Машаров.

