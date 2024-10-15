Стали известны лучшие фракции ЕР в муниципальных советах Подмосковья

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Во вторник секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, подводя итоги работы за 9 месяцев текущего года, отметил лучшие фракции по итогам их работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

По словам Брынцалова, при выборе победителей учитывались сразу несколько критериев.

«Обязательными условиями для лидирующих позиций в списке округов являлись системная и качественная работа депутатов фракции. А также проведение совместных мероприятий с участием депутатов всех уровней», — рассказал парламентарий.

Таким образом, по итогам лучшими были признаны фракции «Единой России» в муниципальных Советах Химок, Люберец, Сергиева-Посада, Богородского, Наро-Фоминска, Серпухова, Балашихи, Котельников, Зарайска и Лыткарино.

Московский областной Совет руководителей депутатских фракций партии «Единая Россия» создан для согласованной работы фракций в Мособлдуме, Советов депутатов городских округов Московской области, их взаимодействия в законодательном процессе, а также обмена опытом.

Совет является коллегиальным, постоянно действующим, консультативно-совещательным органом.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.