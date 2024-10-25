Стали известны кандидаты на премию Общественной палаты РФ «Сообщество»

сегодня в 12:45

Объявлены кандидаты на премию Общественной палаты РФ «Сообщество», цель которой — выявить выдающиеся примеры гражданской активности и способствовать увеличению участия россиян в общественных инициативах. Более 900 заявок поступило в рамках восьми различных номинаций, сообщает Общественная палата РФ .

Экспертный совет премии выберет победителей в каждой номинации путем голосования, а их имена будут объявлены на торжественной церемонии 2 ноября в Москве.

Номинанты в категории «С заботой о людях» включают АНО центр помощи «Заступник», региональную общественную организацию «Федерация скалолазания Нижегородской области» и благотворительный фонд «Шередарь».

В номинации «Территория развития» среди претендентов на победу — некоммерческое партнерство «Ассоциация поморов Архангельской области» с проектом «Кегостров — сердце Поморья», гражданская инициатива «Родные города» и общественная организация «Мостовая слобода» с проектом благоустройства.

В категории «Бережно к России» представлены фонд защиты дикой природы с проектом «Гуманитарный ветотряд», Минприроды России с проектом «Вода России» и благотворительный фонд «Искусство в защиту природы» с фестивалем «Рок в защиту животных».

Номинанты в категории «Наследие поколений» — молодежное объединение «РестáвросЪ», фонд «Ноосфера» с проектом «Я-россиянин» и Центральный музей Великой Отечественной войны с проектом «Лица Победы».

В категории «Счастливая семья» участвуют проекты «Школа молодых родителей» от центра поддержки семьи, «Поддержи усыновителя» от фонда «Измени одну жизнь» и проект «С заботой о маме и малыше» от «Мам Ялты».

В номинации «Голос общества» представлены проект «Языки без границ», документальный фильм «Культура. Война и мир» и проект «Телерадиокомпания „Крым“».

В номинации «Создавая лучшее будущее» участвуют Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» от «Юнармии», проект «Тотальный диктант» и проект «Национальный инклюзивный комитет».

В категории «Своих не бросаем» представлены проекты ленинградского отделения «Боевое братство», ростовской молодежной организации «Союз молодежи и добровольцев Дона» и центра технического творчества «Архангел».

Экспертный совет также выберет победителя в специальной номинации «Лучший региональный проект», где участники стали лидерами народного голосования.