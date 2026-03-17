За 12 лет в Севастополе произошло немало событий, влияющих на него. Так, например, он стал одним из главных винодельческих регионов страны, он стал точкой притяжения туристов, было открыто немало школ и детсадов и многое другое.

За эти годы в Севастополе было создано 46 новых виноградарских хозяйств. Построены и модернизируются крупные заводы: цех «Золотой балки», новый винзавод AYA (4,66 млрд руб.), модернизация Инкерманского завода.

Также 150 севастопольских вин вошли в престижный «Винный гид России». В специальной категории «Органик» все 10 первых мест заняли местные производители.

Помимо этого, с 2018 года там реализуется проект «Терруар Севастополь», создано 551 новое рабочее место. Запущен туристический поезд «Виноградный экспресс».

Помимо этого, по поручению президента РФ Владимира Путина в 2024 году в Севастополе было завершено строительство Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», ставшего новым символом исторической справедливости и крупнейшим просветительским центром, привлекающим миллионы посетителей со всей страны. За 2025 год его посетило почти 5 млн человек. В нем открыты Молодежный центр «Точка опоры» и лаборатория для театральных талантов.

Продолжается строительство культурного кластера на мысе Хрустальный, формирующего новую точку роста для развития искусства и образования, доступную для всей страны: уже работают Академия хореографии (200 обучающихся) и Российская галерея искусств, ведется строительство Театра оперы и балета.

За 12 лет в Севастополе было построено, реконструировано и отремонтировано 1100 объектов дорожной инфраструктуры и выполнен капремонт 107 общественных пространств, отреставрированы обелиск городу-герою и скульптура «Солдат и матрос», благоустроены ул. Большая Морская, Матросский и Приморский бульвары;

С 2014 года в Севастополе также возвели 26 школ и детских садов, 67 спортивных объектов, 39 новых зданий, медицинских учреждений. За 12 лет удалось вывести качество жизни, образования и медицины на общероссийский уровень, создав современную городскую среду.