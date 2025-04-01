Стали известны имена ведущих премии BraVo 2025

15 апреля на Исторической сцене Большого театра состоится VII церемония вручения Международной музыкальной премии BraVo. В этом году событие приурочено к 25-летию Radio Monte Carlo, и зрителей ждут выступления мировых звезд классики, оперы и балета.

Ведущими вечера станут Елена Север и Вячеслав Макаров. Среди участников — балерина Светлана Захарова, трио Bel Suono, Imperial Orchestra, а также артисты из Беларуси, Индии, Японии, Египта и других стран. Гостей ждут уникальные аранжировки популярных мелодий в исполнении симфонического оркестра Большого театра.

Премия BraVo традиционно отмечает выдающихся деятелей искусства, а в этом году обещает стать особенно ярким событием.