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Гонку за Марс, войны будущего и культурный код обсудят на «Форуме будущего 2050»

Стали известны ключевые темы грядущего «Форума будущего 2050», запланированного на начало лета в Москве. Ими станут гонка за Марс, войны будущего и культурный код. Однако это лишь часть вопросов, которые будут затронуты на мероприятии, сообщает «Царьград» .

Главное событие для визионеров и футурологов со всего мира состоится 9–10 июня в инновационном учебно-образовательном кластере «Ломоносов».

Темы форума

Темы «Форума будущего 2050» уже известны: гонка за Марс, войны будущего и культурный код. Но основной повесткой станет развитие России и ее перспективы на ближайшие 25 лет.

Форум объединит тех, кто стремится создавать новую реальность: молодых исследователей, художников, инженеров, создающих футуристические образы, и родителей будущих поколений. «Студия визионеров» станет площадкой для обсуждения управляемого развития России на ближайшую четверть века.

Программа мероприятий

Форум откроется аналитическим докладом «Россия 2050. Образ будущего», который даст ответы на вопросы о том, что необходимо изменить в XXI веке, чтобы увидеть Россию в лучшем виде в будущем, и какой импульс должен положить начало новому укладу жизни.

В рамках трех тематических блоков: «Развитие», «Государство» и «Общество», будут рассмотрены вопросы патриотического воспитания, освоения космоса, развития технологического суверенитета, миграционной политики, ментального здоровья нации, сохранения традиционных ценностей и повышения качества жизни семей.

Спикеры

Среди спикеров форума будут представители государственных структур, руководители крупных корпораций, ведущие российские и международные ученые, эксперты и лидеры мнений. Ожидается участие депутата Госдумы Яны Лантратовой, генерального директора АНО «Институт развития интернета» Алексея Гореславского, учредителя канала Царьград Константина Малофеева, заместителя председателя Госдумы Петра Толстого и других.

Среди иностранных гостей ожидаются инженер и бизнесмен из ЮАР Эррол Маск, британский писатель и член парламента Великобритании Джордж Галлоуэй, аналитик Fox News Эндрю Наполитано, американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс и другие.

Регистрация

Ожидается, что форум соберет около 2000 участников очно, а общая аудитория, включая онлайн-участников, может достичь миллионов. Подробная информация о мероприятии и регистрация доступны на сайте форума.