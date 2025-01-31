Стали известны даты проведения III Всероссийского детского экофорума

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В первой половине февраля стартует III Всероссийский детский экологический форум, который ежегодно проходит в Челябинске. Организаторы Всероссийского форума — экологический фонд «Компас», министерство экологии Челябинской области, при поддержке комитета Госдумы России по экологии, Росприроднадзора и ведущих вузов России. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Министерство экологии и природопользования Московской области поддерживает участие школьников региона в форуме и надеется, что они проявят себя с лучшей стороны и достойно представят область на всероссийском уровне.

Форум способствует популяризации экологической культуры среди школьников, воспитанию бережного отношения к природе, формированию системы кадров для отрасли, вовлечению учащихся в изучение вопросов и путей решения экологических проблем.

В форуме ежегодно принимают участие школьники 5-11 классов, победители экологических олимпиад, конкурсов, активные участники экологических проектов и акций, дети, оставшиеся без попечения родителей, или оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, педагоги, ученые, представители бизнеса, общественники на добровольной основе в качестве сопровождающих. Особенностью мероприятия является участие всех 89 регионов нашей страны.

В этом году форум пройдет в два этапа:

1 этап (онлайн): с февраля по май 2025 года. После жеребьевки каждый регион представит экологический проект в своей номинации. На этом этапе будет сформированы команды из 89 регионов России.

2 этап (очный): 14–15 октября 2025 года. По итогам испытаний участие в нем примет 51 команда. Победителей выберут в 17 номинациях.

В прошлом году команда из Московской области стала победителем номинации «Лучшая цифровая игра в экологии», представив проект «Экобум «Эффект бабочки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.