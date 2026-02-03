Стали доступны бесплатные научные фильмы в рамках проекта «Дни научного кино ФАНК»

Со 2 по 15 февраля в честь Дня российской науки все желающие могут смотреть документальные фильмы он науке и технологиях на Днях научного кино ФАНК. Об этом сообщили на портале проекта .

Фестиваль актуального научного кино ФАНК представляет собой образовательную инициативу, созданную для широкого распространения знаний о новейших открытиях в науке и технике. Проект работает по модели открытой социальной франшизы: организационный центр ФАНКа самостоятельно собирает подборку значимых научно-популярных лент, обеспечивает перевод иностранных фильмов и оформляет необходимые прокатные документы. При этом вузы, общеобразовательные учреждения, библиотеки, культурные центры, клубы и иные просветительские площадки получают возможность проводить на своей территории бесплатные кинопоказы для всех заинтересованных зрителей.

Ознакомиться с расписанием показов, а также посмотреть доступные к онлайн-просмотру фильмы можно по ссылке: https://dnk.csff.ru/.