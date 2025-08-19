Стала известна судьба исторической школы № 19 в Кемерове

Завершение капитального ремонта кемеровской школы № 19, в здании которой в годы Великой Отечественной войны был госпиталь, намечено на 2026 год, сообщает Сiбдепо .

Пока же ученики вынуждены посещать другие, переполненные учебные заведения, написала горожанка в комментариях под публикацией губернатора Ильи Середюка. Городская администрация Кемерова ответила обеспокоенной жительнице, объяснив, что объем работ оказался чрезвычайно большим.

«Здание школы построено в 1936 году — ему почти 90 лет. За все это время ни разу не проводилось полноценного капитального ремонта. Когда в 2023 году начали приводить в порядок фасад и кровлю, вскрылись скрытые, серьезные дефекты конструкций, которые напрямую влияли на безопасность. Речь — о перекрытиях, стенах, проемах, кирпичной кладке», — уточнили в ведомстве.

Представители администрации подчеркнули, что сложное решение о проведении капитального ремонта было принято только после заключения экспертов КузГТУ, обсуждений с подрядчиком и согласования с родителями. По их словам, главная цель сейчас — «довести работу до конца качественно, безопасно, по совести», чтобы обновленное здание прослужило не меньше, чем его история. В настоящее время осуществляется установка систем отопления, завершается теплоизоляция крыши и идет подготовка к внутренней отделке и благоустройству прилегающей территории.

Школа № 19 имеет уникальную и насыщенную историю. С 1941 года здесь располагалась часть госпиталя № 3629, куда доставляли раненых солдат с фронта. До начала текущего ремонта основные конструкции здания оставались неизменными со времен Великой отечественной войны.

Следует отметить, что сроки завершения реконструкции школы переносятся не впервые. Еще в 2023 году мэр Кемерова Дмитрий Анисимов сообщал о необходимости отложить окончание работ.