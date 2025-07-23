Стала известна стоимость свадьбы Литвина и Вейгель

сегодня в 15:25

Свадьба популярного блогера Михаила Литвина, состоявшаяся в Подмосковье, стоила 100 миллионов рублей, передает Life .

Одной из самых дорогих покупок стала Lamborghini за 40 миллионов, подаренная супруге блогера.

Сама церемония бракосочетания Литвина и его избранницы была проведена в усадьбе Villa Michetti. Арендная плата за локацию начинается от 2 миллионов рублей. Дополнительные 10 миллионов рублей были израсходованы на декор и оплату труда оформителей.

Ведущим торжества стал Дмитрий Нагиев, чей гонорар, по предварительным данным, составил 10 миллионов рублей. Развлекательную программу вечера дополнили выступления популярных рэп-исполнителей: GUF, Icegergert, Macan и Navai.

Примечательно, что незадолго до этого масштабного события молодожены открыто заявляли о необходимости переноса свадьбы из-за финансовых затруднений.