Стала известна стоимость набора для салата «Оливье» к Новому году

Традиционно главное украшение стола — салат «Оливье», вкус которого знает каждый. Хозяйки по всей стране придумывают новые рецепты, кто-то добавляет свежий огурец, кто-то соленый, но основа остается все той же. Специалисты Минсельхозпрода Подмосковья посчитали стоимость набора для знаменитого салата в одном из сетевых супермаркетов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На 20 ноября 2024 года килограмм картофеля стоит 48 рублей, моркови — 24 рубля, десяток куриных яиц обойдется в 77 рублей, банка консервированного зеленого горошка в 84 рубля, 400 грамм вареной колбасы в 199 рублей, свежий огурец в 60 рублей и пачка майонеза в 69 рублей.

Общая стоимость продуктовой корзины для главного новогоднего салата составит 561 рубль на 5 порций, что равняется 112,2 рублям на одну персону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.