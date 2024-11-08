Стала известна развлекательная программа выходных дней в Клину

Ближайшие выходные в Клину обещают быть насыщенными событиями для всех возрастов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

9 ноября студия «Современник» порадует детей спектаклем «Летучий корабль», который состоится в клубе деревни Струбково в 15:00. В тот же день театральная студия «Миг» представит лирическую комедию «Три красавицы» в клубе Заречье деревни Слобода. Спектакль начнется в 17:00. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

В Клину также пройдет несколько спортивных мероприятий. 9 ноября в 9:00 состоится забег проекта «5 верст» в Сестропецком парке. 10 ноября всех желающих приглашают на второй длительный забег в Талицком лесу, который начнется в 10:30.

9 ноября в 19:30 в Ледовом дворце имени В. Харламова пройдет хоккейный матч Национальной студенческой хоккейной лиги, где на льду встретятся команды РГСУ-КЛИН и МФЮА Сергиев Посад. Также будет проведена акция по сбору макулатуры для поддержки бойцов СВО.

9 и 10 ноября, в Ледовом дворце пройдут массовые катания в 14:45, 16:30 и 18:15. В этот же день студия танцев WHY NOT откроет двери для всех желающих на день открытых дверей, где можно будет попробовать себя в различных танцевальных направлениях. Места ограничены, поэтому необходимо заранее зарегистрироваться.

9 ноября в МЦ «Стекольный» пройдет «Осенний кубок КВН», который начнется в 17:00.

Кроме того, в субботу клинские врачи продолжат проведение Единых дней диспансеризации. Осмотр пройдет на базе поликлиник № 1 и № 3 с 9:00 до 14:00. Для прохождения диспансеризации нужно иметь с собой паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.