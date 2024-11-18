Стал известен топ-3 самых посещаемых каруселей в Подмосковье за прошедшую неделю

В Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 11 по 17 ноября. За прошедшую неделю карусели посетили 5,63 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю:

Одинцово, — более 1 000 человек;

Домодедово, — более 940 человек;

Сергиев Посад, — более 920 человек.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.