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Стал известен топ-3 самых посещаемых каруселей в Подмосковье за прошедшую неделю

В Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 2 по 8 декабря. За прошедшую неделю карусели посетили 3,85 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю:

Сергиев Посад, — более 800 человек;

Домодедово, — более 560 человек;

Чехов, — более 520 человек;

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.