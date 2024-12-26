Стал известен список посещаемых катков с искусственным покрытием в Подмосковье

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости катков с искусственным льдом с 1 по 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Катки с искусственным покрытием посетило более 280 тыс. человек. Самые посещаемые из них:

Егорьевск, Парк 200 лет Егорьевску — более 19 тыс. человек;

Истра, Площадь Дружбы — более 18 тыс. человек;

Раменский, Центральный парк — более 15,6 тыс. человек;

«С 1 декабря в Подмосковье начали открываться катки с искусственным льдом. Мы уделили особое внимание подготовке объектов, проверив их состояние и качество услуг. На открытых катках обеспечены комфорт и безопасность: прокат инвентаря, музыкальное сопровождение и теплые раздевалки», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В первый зимний месяц в Подмосковье начнут работу 39 сезонных искусственных катков, в том числе 8 новых.

На подмосковных катках установлены общие требования, в числе которых: наличие проката необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация и качественный лед, который будет раскатываться с использованием специальной техники. Также предусмотрены теплые раздевалки для удобства гостей. А для того, чтобы согреться, будут доступны точки с продажей горячих напитков и питания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.