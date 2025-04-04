Стал известен самый бюджетный участок в Подмосковье, реализованный через торги

С 24 по 28 марта в Московской области состоялось более 100 аукционов по земельно-имущественным торгам. Так, самый бюджетный земельный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства площадью почти 8 соток был реализован в Волоколамском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно Комитетом по конкурентной политике Московской области.

Так, самый бюджетный земельный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства площадью почти 8 соток был реализован в Волоколамском муниципальном округе. Стартовая цена ежегодной годовой аренды составляла чуть более 25 тыс. рублей в год. В аукционе приняло участие 3 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился всего в 2 раза и составил 53 681,58 рублей в год.

Найти доступные лоты в любом из округов Подмосковья, выставленные на земельно-имущественные торги, можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в телеграмм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.