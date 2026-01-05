Стал известен размер пенсии Байдена

сегодня в 03:51

Экс-президент США Джо Байден вышел на пенсию с рекордной выплатой

Бывший президент США Джо Байден после ухода с поста стал получать рекордную государственную пенсию, составляющую около 417 тысяч долларов в год. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на оценку экспертов.

Сумма формируется за счет одновременных выплат из двух пенсионных фондов, доступных Байдену благодаря его многолетней политической карьере.

Эта пенсия почти в два раза превышает выплаты, которые после ухода получал Барак Обама, и примерно на 17 тысяч долларов больше годового оклада, который Байден имел в период президентства.

Таким образом, 83-летний политик стал одним из самых высокооплачиваемых пенсионеров в истории США.

