Стал известен победитель Премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце»

Отбор работ проходил с августа по сентябрь и в шорт-лист попали 19 проектов от журналистов, фотокорреспондентов и видеооператоров. Успехом увенчался фотопроект «Помощь всем миром: как живут жители Курской области».

В 2024 году Премия проводилась впервые. Темой работ стали судьбы людей, пострадавших от различных катастроф и конфликтов. Жюри составили видные фигуры, такие как Мария Захарова, Андрей Кондрашов, Юлия Белехова и другие, включая журналистов и правозащитников.

Церемония награждения пройдет в декабре 2024 года. Премия учреждена в честь Никиты Цицаги, корреспондента NEWS.ru, трагически погибшего 16 июня 2024 года в Угледаре во время подготовки репортажа о жизни монахов в условиях СВО.