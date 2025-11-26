Стал известен лидер рынка частных LTE сетей

Компания «МегаФон» подтвердила свое лидерство в сегменте частных сетей, заняв первую строчку в ежегодном отраслевом аналитическом исследовании ComNews «Корпоративные сети Private LTE/5G в России и Казахстане», сообщает пресс-служба компании.

Ранее оператор был признан рекордсменом по количеству коммерческих запусков таких проектов в 2025 году согласно обзору от агентства «ИАА Рустеле.Ком».

Карта корпоративных сетей обновляется ComNews каждый год и уже стала надежным источником аналитики на рынке. Она позволяет отслеживать тренды, изменение объемов портфелей участников рынка и технологическую зрелость решений.

В исследовании этого года МегаФон занимает лидирующее положение на рынке — в портфеле оператора 46 реализованных проектов, что составляет более 45% от всех коммерческих сетей в стране.

Как пояснили в компании, стремительный рост рынка частных LTE-решений — закономерный ответ на возрастающую потребность бизнеса в надежной связи в условиях сложной промышленной среды. Предприятиям критически важна гарантированная пропускная способность для передачи данных с датчиков, видеопотоков и управляющих сигналов. Не менее существенна возможность изолировать сеть от публичного интернета для защиты критических данных и процессов. Кроме того, растет спрос на интеграцию с IIoT-решениями.

Важное конкурентное преимущество pLTE, реализуемых МегаФоном, — первенство в области киберзащиты. Оператор разработал, протестировал и аттестовал интегрированный комплекс защиты, который уже внедрен в построенные сети на критически важных объектах энергетики.

«Многие из проектов имеют длительный цикл принятия решений: требуется проработка технических аспектов, интеграция с существующими системами, согласование требований безопасности. Именно поэтому лидерство по количеству реализованных коммерческих проектов в этом году особенно ценно — оно показывает, что накопленная экспертиза и системный подход позволяют успешно преодолевать сложности и выводить инфраструктуру на стадию реальной эксплуатации», — отметил директор департамента по реализации проектов корпоративного бизнеса МегаФона Семен Захаров.