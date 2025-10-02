Стал известен график работы приемных ведомств Подмосковья в округах в октябре

В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в муниципалитетах в октябре 2025 года. Расписание опубликовано на сайте администрации губернатора региона.

Прием граждан будут проводить с 10:00 до 13:00.

Представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области примут жителей Каширы — 6 октября, Талдомского округа — 8 октября, Коломны — 13 октября, Шатуры — 15 октября, Ленинского округа — 20 октября, Шаховской — 22 октября, Павловского Посада — 27 октября, Электростали — 29 октября.

Приемные министерства экономики и финансов Подмосковья будут работать 8 октября — в Богородском округе, 15 октября — во Власихе, 22 октября — в Дубне, 29 октября — в Щелкове.

Приемные комитета по архитектуре и градостроительству области будут работать: 8 октября — в Балашихе, 10 октября — в Серпухове, 15 октября — в Дмитровском округе, 17 октября — в Солнечногорске, 22 октября — в Домодедове, 24 октября — во Фрязине, 29 октября — в Котельниках, 31 октября — в Химках.

Представители министерства ЖКХ Подмосковья примут жителей: 6 октября — в городе Озеры округа Коломна, 10 октября — в Бронницах, 13 октября — в Котельниках, 17 октября — в Долгопрудном, 20 октября — в Серебряных Прудах, 24 октября — в Егорьевске, 27 октября — в Ступине, 31 октября — в Жуковском.

Сотрудники министерства здравоохранения региона примут жителей: Королева — 8 октября, города Красноармейск округа Пушкинский — 10 октября, округа Пушкинский — 15 октября, Реутова — 17 октября, Сергиево-Посадского округа — 20 октября, Лыткарина — 22 октября, Солнечногорска — 27 октября, города Ивантеевка округа Пушкинский — 29 октября.

Полный график можно посмотреть на сайте администрации губернатора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.