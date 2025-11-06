Стал известен график работы приемных ведомств Подмосковья в округах в ноябре

В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в муниципалитетах в ноябре 2025 года. Расписание опубликовано на сайте администрации губернатора региона.

Прием граждан будут проводить с 10:00 до 13:00.

Представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области примут жителей Волоколамска — 7 ноября, Лосино-Петровского — 26 ноября, Подольска — 19 ноября, Реутова — 10 ноября, Рузского округа — 21 ноября, Сергиева Посада — 17 ноября, Серебряных Прудов — 5 ноября.

Приемные министерства экономики и финансов Подмосковья будут работать 14 ноября — в Лобне, 7 ноября — в Лосино-Петровском, 21 ноября — в Можайске, 28 ноября — в Мытищах.

Приемные комитета по архитектуре и градостроительству области будут работать: 14 ноября — в Воскресенске, 7 ноября — в Долгопрудном, 26 ноября — в Жуковском, 21 ноября — в Коломне, 28 ноября — в Красногорске, 19 ноября — в Лотошине, 12 ноября — в Шаховской, 5 ноября — в Щелкове.

Представители министерства ЖКХ Подмосковья примут жителей: 6 ноября — во Власихе, 14 ноября — в Домодедове, 11 ноября — в Зарайске, 28 ноября — в Истре, 17 ноября — в Кашире, 10 ноября — в Молодежном, 26 ноября — в округе Пушкинский, 24 ноября — в Серпухове.

Сотрудники министерства здравоохранения региона примут жителей: Краснознаменска— 5 ноября, Подольска — 26 ноября, округа Пушкинский — 19 ноября, Раменского — 28 ноября, Ступина — 21 ноября, Щелкова — 14 ноября, Электростали — 7 ноября.

Полный график можно посмотреть на сайте администрации губернатора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.