Стал известен график работы приемных ведомств Подмосковья в июне

В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в муниципалитетах в июне, расписание опубликовано на сайте администрации губернатора региона.

Прием граждан будут проводить с 10:00 до 13:00.

Представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области примут жителей: в Балашихе — 9 июня, в Бронницах — 16 июня, во Власиха — 23 июня, в Долгопрудном — 30 июня, в Звездном городке — 4 июня, в Истре — 11 июня, в Королеве — 18 июня, в Котельниках — 25 июня.

Представители министерства экономики и финансов будут работать: в Дмитровском — 9 июня, в Домодедове — 16 июня, в Лыткарине — 23 июня, в Чехове — 30 июня.

Приемные комитет по архитектуре и градостроительству области будут работать: во Власиха — 4 июня, в Дзержинском — 11 июня, в Зарайске — 18 июня, в Клину — 25 июня, в Коломне — 6 июня, в Лосина-Петровском — 20 июня, в Орехово-Зуеве — 27 июня, в округе Пушкинский — 30 июня.

Представители министерства жилищно — коммунального хозяйства будут работать: в Луховицах — 25 июня, в Павловском Посаде — 18 июня, в округе Пушкинский — 11 июня, в Раменском — 4 июня, в Рузском округе — 30 июня, в Чехове — 16 июня, в Шаховской — 9 июня.

Представители Главного управления региональной безопасности примут жителей: в Жуковском — 16 июня, в Красногорске — 25 июня, в Мытищах — 18 июня, в Наро-Фоминске — 11 июня, в Одинцове — 4 июня, в округе Пушкинский — 27 июня, в Серебряных Прудах — 20 июня, в Солнечногорске — 6 июня.

Сотрудники министерства здравоохранения региона примут жителей: в Богородском округе — 4 июня, в Домодедове — 11 июня, в Лениском — 18 июня, в Лотошине — 25 июня, в Можайске — 9 июня, в Павловском Посаде — 16 июня, в Серпухове — 23 июня, в Химках — 30 июня.

Полный график можно посмотреть на сайте администрации губернатора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.