Стал известен график работы приемных ведомств Подмосковья в июле

В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в муниципалитетах в июле, расписание опубликовано на сайте администрации губернатора региона.

Прием граждан будут проводить с 10:00 до 13:00.

Представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области примут жителей: в Егорьевске — 7 июля, в Жуковском — 14 июля, в Краснознаменске — 21 июля, в Красногорске — 28 июля, в Лыткарине — 11 июля, в Лотошине — 4 июля, в Ступине — 25 июля.

Представители министерства экономики и финансов будут работать: в Егорьевске — 4 июля, в Звездном городке — 11 июля, в Коломне — 18 июля, в Красногорске — 25 июля.

Приемные комитет по архитектуре и градостроительству области будут работать: в Истре — 2 июля, в Кашире — 9 июля, в Королеве — 16 июля, в Люберцах — 23 июля, в о. Пушкинский — 4 июля, в Серебряных Прудах — 18 июля.

Представители министерства жилищно — коммунального хозяйства будут работать: в Восходе — 30 июля, в Дмитровском — 23 июля, в Клину — 16 июля, в Коломне — 9 июля, в Лобне — 28 июля, в Реутове — 21 июля, в Солнечногорске — 14 июля, в Талдоме — 7 июля.

Представители Главного управления региональной безопасности примут жителей: в Богородском — 4 июля, в Бронницах— 11 июля, в Воскресенске — 18 июля, в Дзержинском — 25 июля, в Дубне — 7 июля, в Зарайске — 14 июля, в Звездном городке — 21 июля, в Коломне — 28 июля.

Сотрудники министерства здравоохранения региона примут жителей: в Наро-Фоминске — 25 июля, в Одинцове — 18 июля, в Павловском Посаде — 11 июля, в Черноголовке — 4 июля, в Чехове — 9 июля, в Шатуре — 16 июля, в Шаховской — 23 июля, в Щелкове — 30 июля.

Полный график можно посмотреть на сайте администрации губернатора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.