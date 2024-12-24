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Стал известен график работы подмосковных МФЦ в новогодние выходные

В Московской области в выходные и праздничные дни декабря 2024 года и января 2025 года изменится график работы центров «Мои Документы». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Режим работы центров «Мои Документы» Московской области в предпраздничные дни и новогодние выходные:

30 декабря 2024 г. с 8:00 до 18:00 — прием заявителей по всем услугам, предоставляемым в МФЦ;

31 декабря 2024 г. с 8:00 до 14:00 — дежурные МФЦ с семидневной рабочей неделей оказывают услуги по регистрации смерти и оформлению захоронений;

1, 3, 5, 7 января 2025 г. — выходные дни для всех многофункциональных центров;

2, 4, 6, 8 января 2025 г. — в каждом городском округе дежурные офисы МФЦ оказывают услуги по регистрации смерти и оформлению захоронений по своему обычному графику.

С 9 января все МФЦ Подмосковья вернутся к привычному режиму работы.

График работы, адреса дежурных офисов и перечень предоставляемых услуг можно найти по ссылке.

Большинство госуслуг жители Подмосковья могут оформить онлайн на регпортале или в приложении «Добродел». Цифровые сервисы доступны круглосуточно и без выходных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.