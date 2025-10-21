Стал известен график работы подмосковных МФЦ в ноябрьские праздники

В 2025 году День народного единства выпадает на вторник. Этот день в подмосковных МФЦ объявлен нерабочим. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

1 и 3 ноября все многофункциональные центры «Мои Документы» в Московской области работают в обычном режиме. 2 ноября — рабочий день для МФЦ с 7-дневной рабочей неделей. С 5 ноября МФЦ работают в соответствии с установленным графиком.

Предварительная запись в офисы «Мои Документы» не обязательна, но в предпраздничные дни МФЦ Подмосковья рекомендует планировать визиты заранее. Записаться можно любым удобным способом:

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.