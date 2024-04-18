Стал известен график приема жителей по вопросам обращений к губернатору Подмосковья

Личные приемы по актуальным вопросам, с которыми жители обращаются обращаются к губернатору Подмосковья и в правительство Московской области, пройдут 23 апреля и 15 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Московской области.

Так, управление по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Московской области примет жителей по актуальным вопросам в сфере здравоохранения 23 апреля с 10:00 до 15:00 по адресу: приемная правительства Московской области, г. Красногорск, б-р Строителей, 4, стр. 1, БЦ «Кубик», секция «В».

В тот же день с 10:00 до 15:00 личный прием граждан по актуальным вопросам в сфере здравоохранения также проведет главы муниципальных образований, заместители руководителей администраций муниципальных образований в зданиях местных администраций, а также уполномоченные лица администраций муниципальных образований в общественных приемных исполнительных органов Московской области в муниципальных образованиях.

А 15 мая с 10:00 до 15:00 личный прием граждан по вопросам социальной поддержки, социальной поддержки семей участников специальной военной операции, оказания социальной помощи вынужденным переселенцам и организации летнего отдыха детей проведет управление по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Московской области по адресу: приемная правительства Московской области г. Красногорск, б-р Строителей, 4, стр. 1, БЦ «Кубик», секция «В».

С тем же вопросом 15 мая с 10:00 до 15:00 жителей Подмосковья примут главы муниципальных образований, заместители руководителей администраций муниципальных образований в зданиях местных администраций, а также уполномоченные лица администраций муниципальных образований в общественных приемных исполнительных органов Московской области в муниципальных образованиях.



