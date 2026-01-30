сегодня в 17:08

Стал известен график приема граждан в правительстве Подмосковья

Правительство Московской области опубликовало график приема граждан в правительстве региона на февраль 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Приемы будут проходить в будние дни с 10:00 до 15:00. Также приемов не будет с 20 по 23 февраля включительно.

Ознакомиться с полным графиком приема можно в файле:

График на февраль ПДФ.pdf

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.