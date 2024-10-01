Стал известен график приема граждан органами госвласти Подмосковья в октябре

Стал известен график приема граждан в приемных правительства и органов госвласти Подмосковья за октябрь 2024 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора Подмосковья.

Так, 2 октября с 10:00 прием проведет министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.

4 октября с 10:00 граждан будет принимать министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

7 октября с 10:00 на встрече граждан будет ждать председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Олег Толмачев, с 15:00 — министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

8 октября с 15:00 жителей региона на приеме будет ждать министр информации и молодежной политики Московской области Кетеван Швелидзе.

9 октября с 10:00 на вопросы граждан региона будет отвечать министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, с 15:00 — министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

13 октября с 10:00 на прием можно будет прийти к министру правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владиславу Гордиенко, также в 15:00 посетителей будет ждать и. о. министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.