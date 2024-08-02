Стал известен график приема граждан органами госвласти Подмосковья в августе

Стал известен график приема граждан в приемных правительства и органов госвласти Подмосковья за август этого года, сообщает пресс-служба администрации губернатора Подмосковья.

Так, 5 августа с 10:00 прием проведет и. о. председателя комитета по ценам и тарифам Подмосковья Ала Юдина.

6 августа с 15:00 граждан будет принимать министр информации и молодежной политики Московской области Кетеван Швелидзе.

7 августа с 10:00 встречу с гражданами проведет министр социального развития региона Андрей Кирюхин, также в этот день с 10:00 граждан будет ждать у себя на приеме министр экономики и финансов Подмосковья Дмитрий Прянчиков.

8 августа с 10:00 на встрече граждан будет ждать министр образования региона Артем Охрименко, а в 15:00 — первый зампредседателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн.

9 августа с 10:00 жителей региона на приеме будет ждать министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

12 августа с 15:00 на вопросы граждан региона будет отвечать зампредседателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

13 августа с 15:00 на прием можно будет прийти к первому зампредседателя правительства Подмосковья Людмиле Болатаевой.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.