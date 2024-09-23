Стал известен анонс выездных мероприятий глав проектов ЦУП Фонда капремонта Подмосковья

На этой неделе руководители проектов Центра управления проектами (ЦУП) Фонда капитального ремонта Московской области проведут выездные мероприятия в нескольких городах и районах региона. Цель этих выездов — проверка хода выполнения капитального ремонта, прямое общение с жителями, а также встречи с представителями местных администраций. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Каждый день представители ЦУП будут посещать от 10 до 15 городов для проведения инспекций и встреч. Ключевые направления включают контроль качества выполняемых работ и обсуждение с жителями важных вопросов, касающихся капитального ремонта.

Города и районы, которые посетят специалисты ЦУП Фонда капитального ремонта на этой неделе:

Понедельник : Подольск (мкр. Климовск), Электросталь, Люберцы, Краснознаменск, Раменское, Дзержинский, Балашиха, Одинцово, Луховицы, Зарайск, Королев, Красногорск, Химки.

Вторник : Подольск (мкр. Климовск), Ногинск, Шатура, Сергиев Посад, Мытищи, Можайск, Дзержинский, Котельники, Ленинский, Балашиха, Красногорск, Коломна, Дмитров.

Среда : Подольск (мкр. Климовск), Егорьевск, Люберцы, Щелково, Наро-Фоминск, Власиха, Раменское, Жуковский, Кашира, Реутов, Ступино, Солнечногорск, Долгопрудный.

Четверг : Подольск (мкр. Климовск), Ногинск, Воскресенск, Пушкино, Руза, Раменское, Домодедово, Можайск.

Пятница: Подольск (мкр. Климовск), Электросталь, Королев, Сергиев Посад, Молодежный, Одинцово, Раменское, Жуковский, Балашиха, Серебряные Пруды, Восход, Истра, Лобня.

Телефоны ответственных руководителей проектов указаны на информационных табличках на домах, а также доступны на официальном сайте Фонда в разделе «О Фонде». Жители могут проверить, включен ли их дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ на сайте Фонда по ссылке в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.