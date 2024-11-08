Стаи грачей в Подмосковье не спешат улетать на юг

В Центральной России происходит постепенное снижение популяции грачей, это связано с урбанизацией территорий, а также изменениями климата. Так, в Подмосковье отмечается тенденция: птицы прилетают с зимовки раньше обычного в связи с ранним установлением теплой погоды, а улетают позже. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Принято считать, что эти птицы мигрируют в октябре, однако орнитологи и бердвотчеры сообщают о наблюдениях грачей и в эти дни. Помимо этого, грач постепенно становится синантропным видом, обживая города и поселки наряду с другими видами. При этом рацион птиц меняется, что также не способствует сохранению популяций.

В средней полосе грач — типичный обитатель культурного ландшафта. Для устройства гнезд ему нужны деревья, а для поиска пищи — поля, луга, открытые пространства. Поэтому небольшие светлые рощи, парки, отдельные группы крупных деревьев, окруженных пахотными полями, лугами, огородами, являются излюбленными местами гнездования этой птицы.

Грач, как и все представители семейства врановых, всеяден. Поэтому, если вы решили подкормить птицу зимой, ей можно предложить сырое мясо или речную рыбу, пророщенное зерно, творог, любые каши. Грачи также с удовольствием едят сухие корма для плотоядных черепах, которые делаются на основе морепродуктов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.