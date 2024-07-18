Стадион в Дмитрове станет более современным и комфортным

Стадион «Торпедо», построенный более шестидесяти лет назад, до сих пор остается популярным местом для занятий спортом, передает пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Здесь тренируются спортсмены, местные жители делают зарядку и бегают, а подростки и молодёжь посещают различные спортивные секции. Зимой на стадионе работает каток.

Однако футбольное поле стадиона устарело, и даже его размеры не соответствовали необходимым стандартам. Поэтому и было принято решение о его реконструкции.

Новое спортивное ядро стадиона будет включать в себя: мини-футбольное поле, беговые дорожки протяженностью 400 м, волейбольную площадку, блок для ГТО. Это позволит расширить число секций для детей и взрослых, а также проводить соревнования на мини-стадионе.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный посетил стадион во время еженедельного объезда территории. Он пообщался с представителем подрядной организации, ведущей строительство.

Все работы по реконструкции осуществляются благодаря государственной региональной программе Московской области «Спорт Подмосковья». И на все есть и согласования, и экспертные заключения, и разрешения от контролирующих органов. Специалисты строго следуют графику.

Уже были демонтированы бордюры, футбольные ворота и трибуны, срезано покрытие беговых дорожек, начато снятие грунта футбольного поля и срезано травяное покрытие. Также проводится планировка земельного полотна.

Во время осмотра Илья Поночевный подчеркнул, что строителям важно не только сдать объект в срок, но и привести в порядок территорию рядом с ним.

Одновременно со строительством мини-стадиона проводятся работы по текущему ремонту административного здания стадиона. Оно уже оштукатурено, и сейчас идет покраска стен и оконных откосов.

Также Илья Поночевный поручил подготовить документацию для проведения работ по замене ограждения стадиона: вместо старых бетонных плит будет устанавливаться современное ограждение.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.