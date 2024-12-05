Стадион «Криогенмаш» передадут Балашихе

Глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров встретился с сотрудниками ПАО «Криогенмаш» в формате «Выездной администрации». Один из главных вопросов у работников предприятия — дальнейшая судьба стадиона «Криогенмаш» в микрорайоне Балашиха-3, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 1990-х годов стадион находится в частной собственности. Вместе со сменой владельцев подвергались изменению цели и задачи, которые собственники хотели реализовать. Также в разные годы были попытки снести стадион и построить на его месте жилые дома. Сегодня собственником стадиона является компания «Виктория-5».

«Однозначно хочу сказать, что позиция администрации Балашихи и Правительства Московской области заключена в том, что постройки жилых домов на стадионе не будет. Мы понимаем, что любой частный собственник не в состоянии вложить такие деньги, какие мы сейчас инвестируем в наши объекты спорта, а также сделать действительно современный стадион. Поэтому вся работа, которая проводится с собственником стадиона, призвана вернуть его в государственную собственность и развивать как спортивный объект», — сказал Сергей Юров.

В ходе рабочей встречи также обсудили вопросы благоустройства, транспортной доступности, здравоохранения и ЖКХ. Помимо этого, работники предприятия получили индивидуальные консультации у представителей профильных структур администрации округа.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова его заместители регулярно проводят встречи с жителями разных районов городского округа в формате «Выездной администрации». Участие в таких встречах начальников управлений администрации Балашихи и руководителей управляющих организаций позволяет напрямую обращаться к профильным специалистам в режиме одного окна.

Если вопрос остался нерешенным или хотите направить отзыв о формате «Выездной администрации», это можно сделать по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.