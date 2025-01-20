Стабильная текстура и приятный аромат: как выбрать качественный сыр в магазине

Врач Белоусов: сыр нельзя людям с сердечно-сосудистыми и почечными болезнями

Употребление сыра противопоказано людям с некоторыми заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые и почечные болезни, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

По его словам, это связано с тем, что высокое содержание жира и соли в сырах может усугубить состояние.

«Также стоит избегать сыра людям с непереносимостью лактозы, хотя некоторые виды сыра благодаря ферментации содержат минимальное количество лактозы», — отметил Белоусов.

Он добавил, что людям с избыточным весом тоже следует ограничить потребление сыра из-за его калорийности.

«При выборе качественного сыра в магазине стоит обратить внимание на несколько факторов, например, состав и содержание жира: хороший сыр должен содержать высококачественные ингредиенты, в идеале без искусственных добавок», — рассказал врач.

Белоусов уточнил, что упаковка должна быть целостной и без повреждений, а сыр не должен быть слишком мягким или влажным.

«Дата производства и срок хранения: свежесть сыра очень важна. Лучше выбирать сыры с более длительным сроком хранения и с актуальной датой производства. Стабильная текстура и приятный аромат также являются показателями высокого качества продукта», — заключил он.

20 января отмечается Всемирный день любителей сыра. Праздник не имеет официального статуса, однако пользуется интересом поклонников этого продукта по всему свету.

В мире существует множество самых разных видов сыра — эта цифра составляет от 800 до 2000. Они отличаются как по форме и внешнему виду, так и по вкусу, жирности, твердости и составу. Среди самых знаменитых — Пармезан, Горгондзола, Эмменталь, Дор Блю, Рокфор, Чеддер, Камамбер, Бри, Фета и Моцарелла.