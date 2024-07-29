США отозвали стратегические бомбардировщики с украинской границы

Два стратегических бомбардировщика В-52Н, базирующихся в американских ВВС, вылетели с авиабазы Михаил Когэлничану в Румынии. Их перебросили на аэродром 21 июля — они стояли вблизи украинской границы, сообщает «Царьград» .

21 июля пара В-52Н пролетели над Скандинавией в непосредственной близости от границы с РФ. В ответ на это Россия поднимала в воздух истребители МиГ-29 и МиГ-31. Минобороны РФ отчитывалось, что нарушения госграницы допущено не было.

ВВС США перебрасывали два своих бомбардировщика в Румынию для выполнения миссии бомбардировочной оперативной группы Bomber Task Force Europe 24-4. Издание добавляет, что это был первый случай, когда самолеты американских военно-воздушных сил выполняли задачи с территории Румынии.