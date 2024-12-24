На сегодняшний день Вашингтон рассматривает регион как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций.

В министерство поступают документы, объясняющие структуру американской системы для управления биорисками на территории иных стран. Ее успешно апробировали на территориях Украины и в Грузии, а после этого начали активно использовать в Африке. Ее деятельность направлена на получение патогенов в эндемичных районах и природных очагах, там ведется контроль за биообстановкой и управление ею в собственных интересах. Эпидобстановка анализируется вдоль границ геополитических противников в предполагаемых территориях размещения армии.

При этом присутствие Штатов в Африке идет быстрыми темпами. Американские научно-исследовательские организации Минобороны активно действуют на территории. Например, филиалы военно-медицинского центра ВМС США есть в Гане и Джибути. Там занимаются работой в природных очагах заболеваний, выделением и секвенированием разных патогенов.

А в Кении появилась сеть из полевых станций, которая занимается мониторингом распространения инфекционных заболеваний в государствах на экваториальной части континента.

В Нигерии в текущем году созданы совместный центр медисследований и военно-медицинская лаборатория. В штат организации постоянно входят 10 специалистов американского Минобороны.

В Сенегале подходит к концу возведение новой лаборатории. В проекте участвуют компании-подрядчики Пентагона, которые строили объекты в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине. Это «Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл», «Блэк энд Витч», «Метабиота» и другие.