Срок за красивый грибок: россиян ждут наказания за сбор краснокнижных видов

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Юрист Русяев: за сбор краснокнижных грибов можно попасть в колонию

Юрист Илья Русяев напомнил, что сбор, приобретение, хранение и перевозка грибов, занесенных в Красную книгу, грозят штрафом в размере до 1 млн рублей или лишением свободы на срок до 4 лет в соответствии со статьей 260.1 УК РФ, сообщает NEWS.ru .

«Особое внимание следует уделить на такие редкие виды грибов, как рядовка мацутакэ», — заявил Русяев.

Рядовка мацутакэ очень часто используется как пример краснокнижных грибов в законах.

Эксперт напомнил, что незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. Поэтому, если человек планирует поехать на природу «по грибы», ему рекомендуется изучить список представителей Красной книги.

Юрист также отметил, что конкретных правил сбора грибов законом не установлено. Тем не менее, чтобы гриб не перестал плодоносить, стоит срезать его острым ножом, оставляя часть ножки в земле.