Срочно звонить в МЧС: что делать, если оказался на отколовшейся льдине

Спасатель, инструктор по оказанию первой помощи Максим Штыб заявил, что зимой следует быть особенно осторожными на льду: это касается любителей подледной ловли рыбы и других экстремалов, сообщает «МИР 24» .

«Как только льдина оторвалась, попробуйте быстро перескочить на берег. Если вы это сделать не успели, а трещина и отрыв стали большими, то прыгать опасно. Что в этой ситуации делать? Срочно звонить в МЧС», — сказал специалист.

Если отправляетесь на лед, всегда с собой нужно брать заряженный телефон и портативный аккумулятор, посоветовал спасатель. Необходимо проверить, что в зоне рыбалке работают сотовые операторы, еще очень важно сохранять спокойствие.

На зимнюю рыбалку стоит надеть специальный костюм: он помогает выжить, если вы окажетесь подо льдом в холодной воде. Еще один способ — это яркая одежда, которая позволит быстрее привлечь внимание спасателей, заключил Штыб.