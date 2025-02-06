Срочная выездная администрация прошла в Сергиевом Посаде

Заместители главы округа Елена Колесова и Светлана Гусева, начальник управления коммунальной инфраструктуры Мария Сороченкова, руководитель муниципального центра управления регионом Наталья Никифорова выехали по просьбам жителей на перекресток улиц Кооперативная и Клементьевская. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь в течение нескольких месяцев случаются изливы канализации на поверхность. К разговору пригласили заместителя директора МУП «Водоканал» Дениса Жидких.

Причина в тотальной изношенности главного канализационного коллектора, который проходит под проспектом Красной Армии. Керамические трубы были проложены в 1920-х годах. За последнее время случилось с десяток изломов. И стоки просто идут в обратку, выплескиваясь на поверхность через люки. Жители обращаются с жалобами на течи, неприятный запах, обледенение дорог.

Сейчас из 300 метров коллектора заменено 185. Ситуация нормализуется, но до достижения идеала еще предстоит проделать много работы. Закончить ремонт, по словам Дениса Жидких, планируется в течение 2-3 недель.

«Изливы еще возможны. На непоменянном участке есть еще 4 излома. Но ситуация под контролем специалистов «Водоканала». Каждые 3 часа сюда выезжает бригада, чтобы максимально оперативно реагировать на аварийные ситуации. Проблема полностью решится к 1 марта», — сказал замдиректора МУП «Водоканал» Денис Жидких.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.