Средства ухода: СДЭК опубликовал данные о новогодних подарках в Петербурге

20% всех посылок СДЭК на Новый год в Петербурге составили средства ухода

СДЭК опубликовал данные, согласно которым больше всего петербуржцы на Новый год отправляли друг другу в подарках средства ухода и красоты — всего 20%, сообщает «Петербургский дневник» .

На втором месте — одежда и обувь, их отправлял каждый десятый житель Северной столицы, еще 9% пришлось на автозапчасти, 7% составили аксессуары, по 2% — электроника и парфюмерия.

Как уточнили в пресс-службе компании, петербуржцы любят дарить друг другу практичные и полезные подарки. Самый стабильный интерес сохраняется именно к уходовым средствам: они нужны многим людям.

Среди необычных товаров для подарков специалисты назвали электрический паяльник и клубничную пасту, адресную табличку и отопительный котел, фарфор и средство для роста ногтей, прибор ночного видения и гитарную педаль.

Ранее сообщалось, что у жителей России в этом году на 8% выросли траты в новогодние праздники.