сегодня в 15:55

Среди осужденных ИК-5 ГУФСИН России по Московской области выбрали лучших по профессии

В исправительной колонии № 5 ГУФСИН России по Московской области (г. Можайск) прошел конкурс профессионального мастерства среди осужденных, обучающихся по профессии «Швея», передает пресс-служба ведомства.

Целью конкурса стало повышение качества профессионального обучения, а также формирование осознанной мотивации осужденных к профессиональному обучению.

Конкурс мастерства был проведен среди обучающихся в филиале ФКП образовательное учреждение № 66 ФСИН России. В соревновании на звание лучшего по профессии приняли участие десять человек.

Первый этап соревнования состоял из проверки теоретических знаний и требований техники безопасности. Второй этап стал настоящей проверкой профессионального мастерства. Участники выполняли конкретное производственное задание на скорость, качество и точность.

Результаты работы оценивало жюри из числа сотрудников образовательного учреждения, которое отметило высокий профессиональный уровень всех участников. Оценивалось техническое выполнение работ, оформление, дизайн и сложность обработки, а также оригинальность и творческий подход. По результатам конкурса участники, занявшие призовые места, были награждены грамотами.

Стоит отметить, что профессиональная подготовка и профессиональное образование осужденных к лишению свободы является неотъемлемой частью их ресоциализации, позволяет целенаправленно осуществлять привлечение осужденных к труду, помогает им определить свой жизненный путь после освобождения