В городском округе Лыткарино состоялся первый этап XXVIII конференции местного отделения «Единой России», на котором были выдвинуты кандидаты на выборы в совет депутатов городского округа. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В работе конференции приняли участие депутат Мособлдумы Владимир Жук, действующие депутаты совета депутатов, а также 32 делегата — члены местного политсовета, представители первичных от делений и почетные гости.

В ходе заседания тайным голосованием были выдвинуты 20 кандидатов в депутаты совета депутатов городского округа Лыткарино. С приветственным словом к участникам обратился секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Кравцов.

«Среди кандидатов: участник СВО — руководитель отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Илья Гришаев, представители сфер образования, здравоохранения, промышленности, молодежных и общественных организаций. Это жители Лыткарино с активной жизненной позицией, управленческим опытом и глубоким пониманием задач, стоящих перед городом», — отметил Кравцов.

Он подчеркнул, что все выдвинутые кандидаты успешно прошли процедуру предварительного голосования, которая состоялась в мае текущего года. Всего в предварительном голосовании участвовало 60 человек.

«В команде тех, кого партия делегировала для участия в выборах, — новички и опытные депутаты, но все они заручились поддержкой жителей на предварительном голосовании и делами доказали заинтересованность в развитии Лыткарино. Впереди — самое интересное: избирательная кампания, по итогам которой главную оценку поставят жители. Желаю всем кандидатам успехов, сохраняйте открытость и чаще встречайтесь с жителями!», — добавил Владимир Жук.

На конференции также отметили депутатов фракции «Единая Россия» за вклад в развитие законодательства Московской области и эффективную депутатскую деятельность. Кроме того, новым членам партии вручили партийные билеты.

Напомним, в мае текущего года в Московской области прошло предварительное голосование «Единой России», в котором приняли участие более 80 000 жителей региона. На 196 мандатов претендовали свыше 700 кандидатов, включая 31 участника специальной военной операции. Голосование проходило в электронном формате на платформе pg.er.ru с 19 по 25 мая, что обеспечило прозрачность и доступность процедуры для всех жителей области. В отборе участвовали как члены партии, так и беспартийные граждане, а для бойцов и ветеранов СВО была введена специальная квота — 25% от общего количества голосов, что способствовало их интеграции в общественно-политическую жизнь региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.